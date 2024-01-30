Biden: Ürdün’deki saldırıya nasıl yanıt verileceğimize karar verdim

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün’deki ABD üssüne düzenlenen saldırıya nasıl yanıt verileceğine dair kararı verdiklerini söyledi.

Florida'da katılacağı seçim çalışmaları için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Ürdün’ün Suriye sınırına yakın bir bölgesinde bulunan Tower 22 adlı ABD üssüne düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısına nasıl karşılık verileceğine dair karar verdiklerini belirten Biden, daha fazla detay paylaşmadı.

İran’ın saldırıyı düzenleyenlere silah sağladığını, bu nedenle İran’ı saldırılardan sorumlu tuttuğunu ifade eden Biden, "Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Aradığım şey bu değil.” dedi.

- Ne olmuştu?

Ürdün’de Suriye sınırı yakınındaki Rukban'da Tower 22 adındaki üs, 28 Ocak'ta gece saatlerinde bomba yüklü drone saldırısıyla hedef alınmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiği, 34 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırı hakkında bilgi topladıklarını belirterek, İran'a yakın milisleri saldırılara karışmakla suçlamıştı.