Ketaib Hizbullah, ABD güçlerine yönelik saldırıları durdurdu

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Irak’ın Ketaib Hizbullah, ABD güçlerine yönelik saldırıları durdurduğunu bildirdi.

Irak'ın Kataib Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Ebu Hüseyin Al-Hamidavi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Irak'taki işgalci güçlerine yönelik saldırılarımızı durdurduk. Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimizi savunmak için başka bir yöntem kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

Hamidavi, Ketaib Hizbullah savaşçılarına ABD'nin herhangi bir düşmanca eylemine karşı kendilerini savunmaları gerektiğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığına göre (Pentagon) 17 Ekim 2023'ten bu yana yasa dışı silahlı gruplar tarafından DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyonun askeri üslerine yönelik 160'tan fazla saldırı düzenlenmiştir.

ABD, güçlerine yönelik tüm saldırıların İran destekli silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor ve İran'ı suçluyor.