Caggins: Sudani, Kürdistan Bölgesi petrolünün yeniden ihracatına başlanması kararını vermeli

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Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği (APIKUR) Sözcüsü Myles Caggins, APIKUR’un, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'den Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatı konusunda karar vermesini talep ettiğini söyledi.

Kurdistan24 yayınına katılan APIKUR Sözcüsü Caggins, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, federal hükümeti ve petrol şirketleri arasında petrol konusunda çok önemli görüşmelerin yapıldığını belirten Caggins, ABD Kongresine Irak Hükümetini Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatını yeniden başlatmaya ikna etmesi yönünde çağrıda bulunduklarını bildirdi.

Irak Başbakanı Sudani’nin planlanan ABD ziyaretine değinen Myles Caggins, APIKUR’un, Başbakan Sudani'den söz konusu ziyaretten önce Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatı konusunda karar vermesini talep ettiğini dile getirdi.

ABD'nin güvenlik ve ekonomik istikrar için Irak'a her yıl milyonlarca dolar ayırdığını hatırlatan Caggins, ABD'nin Irak'a yapacağı her türlü mali yardımı askıya alma yetkisine sahip olan ABD Kongresine Sudani’nin Irak'ta petrol sektöründe çalışan Amerikan şirketlerine yardım etmediğine dair mektup gönderdiğini açıkladı.

Sudani ve Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'nin ilerlemesini ve refahını engellediğine dikkat çeken Myles Caggins, Bağdat'ı Kürdistan Bölgesi'ne ve onun haklarına saygı göstermeye çağırdıklarını söyledi.

Caggins, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının askıya alınması nedeniyle Irak halkının 10 milyar dolar zarara uğradığını vurgulayarak, APIKUR şirketlerinde çalışan yüzlerce Kürt işçinin maaş ve bütçe yetersizliği nedeniyle işten çıkarıldığını sözlerine ekledi.

APIKUR, 30 Ocak 2024 Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, ABD Kongresine Irak Hükümetini Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatını yeniden başlatmaya ikna etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının askıya alınması ve Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne bütçe sağlamama sorununun bölgenin mali durumunu tehdit ettiği belirtilmişti.

“Kürdistan Bölgesi ABD'nin Orta Doğu'daki önemli müttefikidir.” ifadesine yer verilen açıklamada, ABD’nin Kürdistan Bölgesi'ne 10 milyar dolar yatırım yaptığı ve bu çıkarların korunması gerektiği kaydedilmişti.

Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatına ilişkin 25 Mart 2023 tarihli kararının ardından Ceyhan limanından yapılan petrol ihracatı askıya alınmıştı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, boru hatlarının Ekim 2023’ten bu yana petrol ihraç etmeye hazır olduğunu ancak ihracatın başlayamadığını belirterek, “Petrol ihracatında herhangi bir teknik sorunu yok, ancak Erbil ile Bağdat arasında bu konuda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ihracat henüz başlayamadı.” demişti.

Öte yandan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Moskova'da düzenlenen “Enerji Haftası” panelindeki konuşmasında, Irak'ın Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihraç etmeye hazır olduğunu bildirmişti.