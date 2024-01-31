Ali Yerlikaya: Geçen yıl 82 bin Suriyeli ülkelerine geri döndü

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Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen yıl 82 bin Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 482 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 3 bin 744'ünün tutuklandığını ve bin 479'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Paylaşımında 371 bin 433 vize muhafiyeti veya ikamet süresi biten yabancının düzensiz göçle kararlı mücadele sonucu ülkeden çıkış yaptığını aktaran Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“82 bin Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü. 223 bin 856 düzensiz göçmenin sınırlarımızda kurduğumuz sınır fiziki güvenlik sistemleri ile Milli Savunma Bakanlığımızın kararlı ve hassas çalışmaları neticesinde sınırlarımızdan girişi engellendi. 254 bin düzensiz göçmen yaptığımız operasyonlar, mobil göç araçlarımız ve kararlı tavizsiz çalışmalarımız sonucu yakalandı.”

Türkiye Mülteci Örgütü'nün son istatistiklerine göre 2003 yılında, ülkedeki Suriyeli mültecilerin sayısı önceki 7 yıla göre azaldı.

İstatistiklere göre Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısı 3 milyon 288 milyona gerileyerek 7 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Söz konusu Suriyeli mültecilerin yüzde 52,4'ü erkek, yüzde 47,6'sı kadın olup yüzde 97,7'si kentsel alanlarda yaşıyor.