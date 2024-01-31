Ekonomi

Çin, Irak'tan hayvan ithalatını yasakladı

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Irak Çin mavi dil ithalat

HABER MERKEZİ 

Çin, çoğunlukla koyun ve ineklerde görülen "mavi dil" hastalığı nedeniyle Irak'tan canlı hayvan ithalatını yasakladı.

Reuters’te yer alan habere göre Çin Genel Gümrük İdaresi, 26 Ocak’ta aldığı kararla Irak’tan canlı hayvan ithalatını yasakladı.

Kararın, Irak'ın canlı hayvanlarda “mavi dil” hastalığının görülmesi konusunda Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne bilgilendirme yazısı göndermesi üzerine alındığı öğrenildi.

Mavi dil hastalığı, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.

Ölümlerin çoğu ikincil enfeksiyonların bir sonucu olarak meydana geldiğinden, hastalığa yakalanan hayvanlar uygun tedavi ve bakım aldığında ölüm oranı düşer.

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