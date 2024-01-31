Akşener: Bizi engellemeye çalışan Saray değil, Saraçhane

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçim afişlerinin engellendiğini yineleyerek, "Bizi sansürlemek isteyen; saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuştu.

Partisinin seçim kampanyasına yönelik belediye engelinin detaylarını anlatan Akşener, "Bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak, bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen; saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan; Beştepe değil, Saraçhane. Seçim kampanyası için hazırlığımız 4 sloganımız var. Büyük karın ağrısının sebebi işte bunlar. Beşinciyi de ben ekledim: Saray sansürüne de belediye sansürüne de mecbur değilsin." diye konuştu.

Eskişehir'de yaptığı konuşmayı gündeme getirerek Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel Eskişehir'de ilginç bir konuşma yaptı. Bizimle ilgili imanın ötesine geçen, AK Parti ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olabildiğini ifade eden bir konuşma yaptı. Ağır bir iftirada bulundu. Buradan Sayın Özel'e sesleniyorum: Siz bilmeyebilirsiniz 2017'de biz hayır oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Eski genel başkanımız Kılıçdaroğlu'na gidin sorun, CHP bize 1 liralık yardım yapmış mı? Cevabı hayır. Patimizi kurduğumuzda Kılıçdaroğlu bize 1 lira para yardımı yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız. Herkes haddini bilecek.

En fazla aldığımız yardım parasını ödediğimiz salonlardır. Kendi imkanlarımızla sürünerek biz propaganda yaptık.

Gelelim 2019'a aynı şey olmuş mu? Seçimler oldu İstanbul ve Ankara, Antalya, Aydın, Muğla kazanıldı. Bu belediye başkanlarına sesleniyorum. Sayın İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek ben sizi şu işi şuna verin bize para gelecek diye aradım mı, partimize 1 kuruş para istedim mi? Sayın Kılıçdaroğlu ben sizden hiçbir şey istedim mi? Sizden istemedik size kazandırdık.”