Politika

ABD, Irak için güçlü bir mali sistem arıyor

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Alina Romanowski
Alina Romanowski
Irak ABD Bağdat Alina Romanowski

HABER MERKEZİ 

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, ülkesinin Irak’ı halkına hizmet edecek temiz ve güçlü bir mali sisteme sahip olmasını desteklediğini söyledi.

Alina Romanowski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin, Irak’ın daha fazla yatırım çekmek için temiz ve güçlü bir mali sisteme sahip olması ve sonuçta Irak halkının yararına olacak ortak bir hedefi paylaştığını belirtti.

Romanowski, ABD Hazine Müsteşarı Kıdemli Yardımcısı Brian Nelson'un Bağdat'a yaptığı ziyareti memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Brian Nelson, Bağdat ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “Irak ziyareti verimli geçti. ABD ve Irak mali sistemlerini dolandırıcılıktan korumak için güçlü bir ekonomiye sahip olmak amacıyla Iraklı yetkililerle mali sistemin sürekli koordinasyonu konusunu görüştük.” dedi.

Ziyaret, ABD Hazine Bakanlığının 29 Aralık 2024 Pazartesi günü El-Huda Bank'a İran destekli milis gruplarını ve Devrim Muhafızlarını finanse ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulama kararının ardından gerçekleştirildi.

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