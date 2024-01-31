Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 57 ili geride bıraktı

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Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de ikamet eden nüfus sayısınına ilişkin verileri paylaştı.

Ülkede Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. TÜİK nüfus sayımı verilerine göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.

Ankara'nın Çankaya nüfusu 949.265, Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişiyle 3'üncü sırada yer alırken, 936 bin 351 kişiyle Antep'in Şahinbey ilçesi oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Antep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536, İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.

Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Antep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.