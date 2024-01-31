DEM Parti: Başak Hanımın açıklaması bizim için resmi başvuru niteliğinde

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adaylığı açıklamasını resmi başvuru olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Meclis’te gündeme dair konularda basın toplantısı düzenleyen Koçyiğit, "Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Başak Hanım’ın kamuoyuna yaptığı açıklama bizim için resmi başvuru niteliğinde. Bu başvuruyu da aldık, kabul ettik." dedi.

Aday çıkarılacak yerlerde komisyonun çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Koçyiğit, adayların en yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

Koçyiğit, 3 Şubat'taki MYK toplantısını işaret ederek, büyük kentlerdeki adayların bu toplantıda görüşüleceğini aktarırken, "Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan birisi. Mayıs kampanyasını birlikte yürüttüğümüz, mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız, yoldaşımız. Adaylığı önünde hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş Artı Gerçek’e yaptığı açıklamasında, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz.” demişti.