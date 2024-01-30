Sağlık

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 27 bine yaklaştı

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ortadoğu Gazze İsrail saldırı

HABER MERKEZİ 

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 900'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 117 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 150 kişiyi daha öldürdüğünü, 313 kişiyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 26 bin 900'e, yaralı sayısının da 65 bin 949'a yükseldiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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