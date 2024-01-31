Politika

Mesrur ​​Barzani, Norveç'in Ürdün ve Irak Büyükelçisini kabul etti

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kürdistan Kürdistan Bölgesi Norveç Mesrur Barzani

HABER MERKEZİ 

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Norveç'in Ürdün ve Irak Büyükelçisi Espen Lindback'i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamada, bugün 31 Ocak 2024’te Başbakan Barzani’nin Espen Lindback'i kabul ettiği belirtilirken, görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ile Irak ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Büyükelçi Lindback, İran’ın Erbil'e yönelik füze saldırısıyla ilgili endişelerini dile getirerek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Ülkesinin Kürdistan Bölgesi'nde barış ve istikrara verdiği desteği bir kez daha teyit eden Büyükelçi Lindback, Kürdistan halkının Erbil'i hedef alan haksız saldırıya karşı gösterdiği direniş ve dayanışmaya duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Başbakan Barzani ise  Norveç'e desteği ve dayanışmasından dolayı teşekkür ederek, uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğinin korunması ile anayasal haklarının güvence altına alınmasında etkili bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

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