Cumhuriyetçiler, Biden’ı Ürdün’deki saldırıya yanıt vermeye çağırıyor

HABER MERKEZİ

Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısına tepkiler sürerken, Cumhuriyetçiler, Biden yönetiminin yumuşak politikalarının İran destekli silahlı gruplarının Irak ve Suriye’deki ABD güçlerine yönelik saldırıları artırdığına inanıyor.

Ürdün’ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarındaki bir Tower 22 adlı ABD üssüne İHA ile düzenlenen saldırı, Kongrede konu sıcak bakıldı. Cumhuriyetçiler, İran'a saldırılması gerektiğine inanıyor, ancak Demokratlar savaşın genişletilmesinden yana değil.

Kongre Üyesi Marcy Captur, "Bu beni gerçekten endişelendiriyor. Terörizme tolerans gösterilmemeli. Geçmişte bu ülkede çok acı çektik. Husilerin gemilere, hatta ticari gemilere bile saldırdığını görüyoruz. Bu yüzden terörizm konusunda gerçekten endişeliyim." dedi.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini, İran destekli silahlı gruplarının ABD güçlerine ve müttefiklerine saldırmasına yol açan yumuşak politikası nedeniyle eleştiriyor. İran'ın yalnızca güç dilinden anladığını düşünüyorlar.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) eski Sözcüsü Joe Buccino ise “Bu yönetimin durumu anladığını düşünmüyorum. İran'ın güç dilinden anladığı düşünüyorum. İran yenilene kadar, acısını hissedene kadar pes etmeyecektir. Şu anda ona acı çektirecek hiçbir şey yapmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Her ne kadar Biden yönetimi yetkilileri, güçlerine yönelik saldırının cevapsız kalmayacağını, açıkça silahlı grupların arkasında İran'ın bulunduğunu söylese de; karşı saldırı konusunda temkinlidir.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de “Saldırılara nasıl yanıt vereceğimize dair tahminler hakkında konuşmak istemiyorum. Güçlerimize zarar vermeye devam eden bu grupları desteklemesinden İran'ı sorumlu tutuyoruz. Çünkü İran'ın Irak ve Suriye'deki bu grupları finanse ettiğini, desteklediğini ve silahlandırdığını biliyoruz.” diye konuştu.

Pentagon, 17 Ekim 2023'ten bu yana Orta Doğu’da ABD güçlerine 165 saldırı düzenlendiğini bu saldırılarda 120’den fazla ABD askerinin yaralandığını duyurmuştu.