Siverek’te silahlı kavga: 6 yaralı

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Urfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre anlaşmazlık nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı, tartışma bir süre sonra silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada B.İ. (37), M.İ.(22), F.İ.(30), Z.İ.(32), E.İ. (26), T.K.(29), yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.