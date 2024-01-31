Politika

İYİ Parti eski ilçe başkanı silahlı saldırıda yaralandı

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kürdistan İYİ Parti silahlı saldırı Antalya

HABER MERKEZİ

Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu saldırının sebebi olduğunu söyledi.

Alınan bilgiye göre sitenin önüne gelen Hüseyin Ergen’in otomobiline yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, elindeki silahı aracın sağ camından Hüseyin Ergen’e yöneltirken silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı.

50 metre kadar gittikten sonra geri dönen ve Hüseyin Ergen’e silahını doğrultan şüpheli, kaçmaya çalışan Hüseyin Ergen’e kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan 7 mermiden biri Ergen’in sağ bacağına, biri sol baldırına isabet etti.

Şüpheli olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken, Hüseyin Ergen aracına binerek gittiği özel bir hastanede tedavisini yaptırdı.

Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri Jasat ve Olay Yeri İnceleme timi tarafından şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından jandarmaya ifade veren Hüseyin Ergen, hastaneden ayrılırken kısa sürede konuyla ilgili açıklama yapacağını, sivil yaşantısında kimse ile problemi olmadığını, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi.

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