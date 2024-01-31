Politika

AB üyesi ülkelerin savunma bakanlarından Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına vurgu

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HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanları, İran'a Erbil'e yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulunurken, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin istikrarına vurgu yaptı.

Ukrayna ile iş birliği ve Orta Doğu krizini görüşmek üzere bugün (31 Ocak 2024) Brüksel'de bir araya gelen AB savunma bakanları, İran'a Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "İran'ın Erbil'e yönelik saldırısından endişe duyuyoruz. Tahran'ı saldırıları durdurmaya çağırıyor, Irak'ı da gerekli tedbirler almaya çağırıyoruz." dedi.

Alman Savunma Bakanlığı Parlamento Devlet Sekreteri Siemtje Möller ise "Orta Doğu'daki durum daha karmaşık hale gelebilir ve Gazze'deki savaş patlak verebilir. Biz bu durumdan çok endişeliyiz, bu nedenle sorunlara çözüm yolu bulmak için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kızıldeniz ve Orta Doğu'daki durumla ilgili AB'nin Kızıldeniz'i Husilerden korumak için bir donanma oluşturulmasına karar verileceğini belirterek, “Söz konusu donanmayı gelecek ayın 17'sine kadar oluşturmayı planlıyoruz.” dedi.

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