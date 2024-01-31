Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı

HABER MERKEZİ

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) terörle mücadele anlaşmasının bazı bölümlerini ihlalden suçlu buldu.

Ukrayna tarafından Rusya’ya karşı 17 Temmuz 2014 tarihinde bir yolcu uçağının Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesi ile ilgili açılan davada, UAD, Rusya'yı terörle mücadele anlaşmasının bazı bölümlerini ihlal ettiğine hükmetti.

UAD, terörizmin finansmanı suçlamalarının soruşturulması talimatı verirken, Ukrayna'nın tazminat talebini ise reddetti.

Ne olmuştu?

Malezya Hava Yolları’nın MH17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı Temmuz 2014’de Amsterdam- Kuala Lumpur seferini gerçekleştirdiği sırada Ukrayna’nın doğusunda düşürülmüştü.

Uçakta bulunan 80'i çocuk, 15'i mürettebat toplam 298 kişi yaşamını yitirmişti.

Geçtiğimiz yıl uçağın bir Rusya yapımı askeri füze ile vurulduğu açıklanmıştı. Rusya ise suçlamaları reddetmişti.