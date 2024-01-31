Bahçeli’den Can Atalay açıklaması: Adalet yerini bulmuştur

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine dair, "Adalet yerini bulmuştur." değerlendirmesi yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında soyal medya platformu X hesabından açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını hiçe sayan Yargıtay’ın verdiği kararın adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli olduğunu iddia eden Bahçeli, “TBMM’nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur." ifadelerini kullandı.

Can Atalay kararını okuyan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a teşekkür eden Bahçeli, karara tepki gösterenleri ise tehdit etti ve “Hiç kimse bedeli ve sonuçları çok ağır olacak bir yanlışın faili olmamalıdır.” dedi.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay'ın milletvekilliği, 30 Ocak 2024’te TBMM’de hakkındaki kararın okutulmasının ardından düşürülmüştü.