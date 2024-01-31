Rusya’nın Erbil Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerimiz tarihi niteliktedir

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Rusya’nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin tarihi niteklikte olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi ile siyasi, ekonomik ve kültürel olmak üzere birçok alanda iş birliği yaptıklarına dikkat çeklen Rubin, “Rusya'nın Kürdistan Bölgesi ile uzun ve güçlü bir insani ilişkisi bulunmakta. Kürdistan Bölgesi’ni Moskova ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan güvenli bir bölge olarak görüyoruz.” dedi.

Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını belirten Maxim Rubin, “Kürdistan Bölgesi'nde Rus şirketleri faaliyet gösteriyor ve Rusya'nın Kürdistan Bölgesi'ndeki enerji sektörüne yaptığı toplam yatırım 5 milyar doların üzerinde.” ifadelerini kullandı.

Rusler ile Kürtler arasındaki ilişkilerin tüm sektörlerde iyi seviyede olduğunu kaydeden Rubin, “Elbette bağımsız bir ülkenin egemenliğinin ihlal edilmesini, müdahale edilmesini hoş karşılamıyoruz, Irak bağımsız bir ülke ve Rusya'nın dostudur, sivil mekanlara ve kurumlara yönelik herhangi bir saldırıyı kabul etmiyoruz.” diye konuştu.