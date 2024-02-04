Politika

Fidan'dan ABD ve İran'a uyarı: Ateşle oynamak yangına dönüşebilir

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
türkiye hakan fidan ABD İran Orta Doğu

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki gerginliğe dair, "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi.

Fidan, ABD'nin İran destekli gruplara düzenlediği saldırılara ilişkin, ABD'nin "ateşle oynadığını" vurgulayarak, "Ateşle oynadığınız zaman o ateş her an yangına dönüşebilir. Kontrol altına alınamayabilir. Burada bir riskle karşı karşıyayız. Bu kontrol altına alınamamazlık meselesi bir tehdit olarak karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bölgesel ortaklarla ve ABD ile sürekli temas halinde olduğu kaydeden Fidan, "Bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Durum iyi değil. Daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Fidan, İsrail'in, dünya kamuoyuna “yalan söylemekten” vazgeçtiği zaman kendini güvende hissedeceğini belirterek, "İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde. İsrail, Filistinlilere kendi devletini verdiği gün güvende olacak." diye konuştu.

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