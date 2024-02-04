Yaşam

Depremden önce sözleşen çift bir yıl sonra nişan hayalini gerçekleştirdi

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kürdistan Maraş malatya Deprem

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle nişanlarını erteleyen Malatyalı çift, yaklaşık 1 yıl sonra hayallerini gerçekleştirdi.

Harun Can ile Rabia Mırtoğlu’nun nişan hayali 6 Şubat 2023’te yaşanan felaket nedeniyle ertelendi. Zor bir süreç yaşayan çiftin hayalini depremin yıl dönümünde bir organizasyon firması gerçekleştirdi.

Harun Can, depremin yaşandığı gün nişan için sözleştiklerini ancak felaket ile birlikte töreni ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, “Malatya’mız depremde ağır hasar aldı. Bu nedenle nişanı ertelemek zorunda kaldık. Nişan yapmaya karar verdiğimizde ise Malatya’da özel organizasyon firması bize sürpriz yaptı, kendilerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

6 Şubat depremine yakalandığını belirten Rabia Mırtoğlu ise “Depremden sonra 7 ay boyunca Malatya’ya gelmedik, köyde kaldık.” dedi.

Genç çift, asrın felaketinden yaklaşık 1 yıl sonra nişan organizasyonunu ücretsiz yapan firmaya teşekkür etti.

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