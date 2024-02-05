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Şili'de orman yangınları: Can kaybı artıyor

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HABER MERKEZİ 

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesimlerinde devam eden orman yangınları nedeniyle 112 kişi hayatını kaybetti.

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde çıkan orman yangınları yayılıp yerleşim yerlerini tehdit ederken, yol açtığı can kaybı sayısı da her geçen gün artıyor.

Sadece Valparaiso'da 7 bin hektar alan yanarken, ülke genelinde 158 orman yangını ihbarı alındı. Şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Ülkede, olağanüstü hal ilan edilirken, bazı kasabalarda tahliye işlemleri yürütülüyor.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric sosyal medya hesabından, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik." açıklamasında bulundu.

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