Birçok ilde sağanak ve kar yağışı bekleniyor

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Türkiye’nin birçok ilinde sağanak yağış beklenirken; Bolu, Kastamonu, Artvin, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Şubat 2024 hava durumu tahminlerine yer verildi.

Birçok Kürt ili için çığ oluşmasına karşı uyarı yapılan açıklamada, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahminine yer verildi.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bolu, Kastamonu, Artvin, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

ANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu

SİİRT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğu çevreleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

URFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı