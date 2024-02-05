Birçok ilde sağanak ve kar yağışı bekleniyor
HABER MERKEZİ
Türkiye’nin birçok ilinde sağanak yağış beklenirken; Bolu, Kastamonu, Artvin, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5 Şubat 2024 hava durumu tahminlerine yer verildi.
Birçok Kürt ili için çığ oluşmasına karşı uyarı yapılan açıklamada, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahminine yer verildi.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bolu, Kastamonu, Artvin, Erzurum ve Kars'ta kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiği aktarıldı.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu
ANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu
SİİRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, doğu çevreleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
URFA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı