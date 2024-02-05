İran destekli gruplardan ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı

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Deyrezor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Direktörü Rami Abdurrahman, K24’e yaptığı açıklamada, Irak'ta İslami Direniş tarafından ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Abdurrahman, saldırıda 5 Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesinin hayatın kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını aktardı.

Irak'taki İslami Direniş grubu sabah saatlerinde, Suriye'deki bir ABD askeri üssüne İHA ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Söz konusu saldırı, ABD'nin Irak ve Suriye'deki İran yanlısı milis gruplara yönelik saldırılarından 3 gün sonra gerçekleştirildi.

Ürdün’ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarındaki bir Tower 22 adlı ABD üssüne İHA ile düzenlenen ve 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya, ABD güçleri, 3 Şubat’ta Irak ve Suriye’de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve İran destekli Şii milis güçlerine ait 85 noktayı, 125 hassas füzeyle hedef alarak karşılık vermişti.