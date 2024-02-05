Blinken'ın Gazze'deki savaş sonrası 5. Orta Doğu ziyareti Suudi Arabistan ile başlıyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den bu yana Orta Doğu'ya yaptığı 5'inci ziyaret kapsamında önümüzdeki saatlerde Suudi Arabistan'a ulaşacak.

Antony Blinken’ın gezisi sırasında, İsrail'in yanı sıra Mısır ayrıca Gazze Şeridi'ni kontrol eden ve Doha'da bir ofisi bulunan Hamas ile kilit arabulucu olan Katar'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Blinken'ın ziyareti, ABD'nin Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı hedeflere ve Yemen'deki Husi mevzilerine misilleme saldırıları düzenlemesinin ardından Orta Doğu'ya yayılan çatışmaların tırmanışıyla birlikte gerçekleşiyor.

Cumartesi gecesi Tel Aviv'de toplanan yüzlerce kişi rehinelerin serbest bırakılması için bir an önce harekete geçilmesini ve erken seçime gidilmesini talep ederek Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı hükümetinin rehinelerin özgürlüğünü kazanmadaki yetersizliğini kınamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Blinken'ın yaklaşık dört aydır süren bombardıman nedeniyle harabeye dönen Gazze'ye daha fazla gıda, su, ilaç ve barınak sağlanması için İsrail'e baskı yapacağını söyledi.

Bir hafta önce Paris'te CIA şefi ile İsrailli, Katarlı ve Mısırlı yetkililerin katıldığı görüşmelerde taslağı hazırlanan ateşkes önerisi, Hamas'ın 7 Ekim'de Filistinli mahkumlar karşılığında ele geçirdiği rehineleri serbest bırakmasıyla çatışmalara ilk altı hafta için ara verilmesini öngörüyor.