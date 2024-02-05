TÜİK açıkladı: En az araç Hakkari, Dersim ve Bayburt'ta

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Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 2023 itibarıyla 28,7 milyonu bulduğu Türkiye'de yaklaşık 3 kişiye bir araç düşüyor. En az taşıtın bulunduğu iller ise Hakkari, Dersim (Tunceli) ve Bayburt oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 28 milyon 740 bin 492 aracın yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İstanbul, toplam 5 milyon 406 bin 820 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir, 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya izledi.

En az taşıtın Kürt illerinden Hakkari, Dersim ve Bayburt’ta bulunduğu belirtilen verilere göre Hakkari’de 9 bin 470, Dersim’de 11 bin 73 taşıtla, Bayburt’ta 17 bin 328 taşıtla oldu.

Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde, Türkiye'de 3 kişiye bir araç düşüyor. Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da ise her iki kişiden birine araç düşüyor.

Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 15 milyon 221 bin 134 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.