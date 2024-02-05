Politika

Pakistan'da polis merkezine saldırı: 10 ölü

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ortadoğu Pakistan polis merkezi saldırı

HABER MERKEZİ 

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, polis merkezine düzenlenen saldırıda emniyet mensubu olan 10 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han şehrindeki militanlar, gece saatlerinde el bombaları ve ağır silahlarla polis merkezine saldırdı.

Saldırıda, 10 polis yaşamını yitirirken, 4 emniyet mensubu yaralandı. Gece karanlığından yararlanarak kaçan militanların bulunması için operasyon başlatıldı.

Söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırı Pakistan'daki genel seçimlerden günler önce gerçekleşti. Adaylar ve siyasi parti genel merkezleri geçmişte birçok kez saldırıya uğramıştı.

Hayber Pahtunhva polis şefi AFP'ye "30 teröristin" karakola üç taraftan saldırdığını ve çatışmaların iki buçuk saat sürdüğünü söyledi.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

Afganistan ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin bulunmadığını savunuyor.

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