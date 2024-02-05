Hakan Fidan: Mısır'ın Türkiye'den İHA satın alması gündemde

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme süreci kapsamında Mısır’ın Türkiye’den insansız hava aracı (İHA) almasının gündemde olduğunu söyledi.

A Haber’de konuşan Bakan Fidan, İsrail-Filistin meselesi ve Akdeniz’de güvenlik mevzusu kapsamında da Mısır ile iş birliğinin önemli olduğunu aktardı.

Fidan, “Mısır ile ilişkilerimizi normalleştirme süreci büyük ölçüde tamamlanmış durumda.” diyerek, bu durumun Libya ile ilişkilerde olumlu etkisini gösterdiğini belirtti.

Türkiye’nin Mısır’a İHA sağlaması konusunda iki ülke arasında mutabakat olduğunu dile getiren Hakan Fidan, "Mısır'da çok sayıda Türk yatırımcısı var, biz bu yatırımları artırmak istiyoruz. Mısır bizim için kardeş ve dost ve imkanların olduğu bir ülke.” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, ABD ile gündemde olan F-16 savaş uçakları konusuna ilişkin soruya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin hem NATO hem de Türkiye gündemine 2022'de girdiğini anımsatarak, "Bu süreçte tabii Türkiye sorumlu bir ortak perspektif ile her türlü desteği verdi. Fakat İsveç ve Finlandiya denkleme girdiği zaman burada bir aşamalandırma ile denkleme girme ihtiyacı hissetti." sözleriyle yanıt verdi.

İsveç ile ilgili yasanın TBMM'den geçer geçmez ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongreye bir mektup yazdığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrası ise anlaşmanın ev sahibi ülkeye depozite edilmesinin ardından ABD Kongresine bildiride bulunulduğunu ifade ederek, yürürlükte olan sürecin tamamlanacağına inandığını, iki haftalık sürecin bu hafta cumartesi günü sona ereceğini dile getirdi.