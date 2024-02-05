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Rusya'da bakanlığa ait helikopter düştü: 3 can kaybı

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dünya Rusya helikopter kaza Onega Gölü

HABER MERKEZİ 

Rusya'da Acil Durumlar Bakanlığına ait Mi-8 tipi helikopter kuzeydeki Karelia bölgesinde düşmesiyle, mürettebatın tamamı hayatını kaybetti.

Reuters'ın aktardığına göre Karelia'daki bir göle düşen helikopter hakkında bilgi veren Bakanlık, düşen helikopterin “binlerce saatlik uçuş deneyimi bulunan deneyimli bir ekip tarafından uçurulduğunu” belirtti.

Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, helikopterde bulunan üç mürettebatın hepsinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayın ardından dalgıç ekibinin ve uzaktan kumandalı su altı aracının bölgeye gönderildiğini bildirdi.

4 Şubat Pazar günü radardan kaybolan helikopterin enkazının, Avrupa'nın en büyük ikinci gölü olan Onega Gölü kıyılarının 11 kilometre açıklarında, suyun 50 metre derininde bulunduğu kaydedildi.

Fin Karelia bölgesi ve Rus Karelia Cumhuriyeti olarak iki bölgeye ayrılan Karelia'daki kaza, bölgenin Beyaz Deniz ve Baltık Denizi arasında yer alan ve Rusya'nın kuzeybatısında bulunan kısmında yaşandı.

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