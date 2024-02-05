Yaşam

Maraş'ta kaymakam evinde ölü bulundu

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kürdistan Maraş

HABER MERKEZİ 

Maraş'ta Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun, sabah saatlerinde başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu.

Maraş’ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun evinde ölü bulundu. İddiaya göre Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun’un (31) şoförü, sabah saatlerinde kaymakamı makama götürmek için evine gitti.

Kaymakam Coşkun'a ulaşamayan şoför, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, kaymakamı evinde silahla kafasından vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşkun’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis, kaymakamın nasıl öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Coşkun, sırasıyla, Kastamonu-İhsangazi ve Artvin-Kemalpaşa'da görev yapmıştı.

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