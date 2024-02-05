SDG, Ömer Petrol Sahasında 6 üyesinin öldüğünü duyurdu

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Suriye Demokratik Güçleri (SDG), 6 üyesinin ölümüne neden olan Ömer Petrol Sahasına düzenlenen saldırıya karşılık vermeyi “hak” olarak gördüklerini bildirdi.

SDG’den yapılan açıklamada, Ömer Petrol Sahasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 6 üyesinin öldüğünü doğruladı.

Açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelerden kalkan intihar uçağı Deyrezor'un doğusundaki Ömer sahasındaki eğitim akademisini hedef alması sonucu 6 savaşçımız şehit oldu." denildi.

İHA ile gerçekleştirilen saldırının “terör eylemi” olarak nitelendirilen açıklamada, saldırının Suriye rejiminin kontrolündeki bir bölgeden üsse yönlendirildiği kaydedildi.

SDG, misilleme tehdidinde bulunarak, "Saldırının kaynağına uygun askeri müdahalede bulunacağımızı vurguluyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Irak'a sınır Suriye'nin kuzey doğusundaki Deyrezor Vilayetini ikiye bölen Fırat Nehri'nin batısında SDG ile ABD güçleri, doğusu ise Suriye ordusu ve İran destekli rejim yanlısı grupların kontrolünde bulunuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Direktörü Rami Abdurrahman, K24’e yaptığı açıklamada, Irak'ta İslami Direniş tarafından ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Abdurrahman, saldırıda 5 SDG üyesinin hayatın kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.