İran: Kürdistan Bölgesi Irak'la geliştirilen ilişkilerin dışında tutulmuyor

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Irak'la genişleyen ve güçlü bir ilişkimiz var ve Kürdistan Bölgesi de Irak'la ilişkilerimizin geliştirilmesinin dışında tutulmuyor.” dedi.

Sözcü Kenani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Irak ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önünde engel teşkil edecek hiçbir durum yaşanmadığını belirtti.

İran ve Irak arasında güçlü ilişkiler olduğunu dile getiren Kenani, “Kürdistan Bölgesi de Irak'la ilişkilerimizin gelişmesinin dışında tutulmuyor ve onlarla iyi ticari ve ekonomik ilişkilerimiz var.” diye konuştu.

Sözcü Kenani, “Ortak bağlar bazı çatışmaların üstesinden gelmemize ve ilişkiler için daha iyi bir ortam yaratmamıza yardımcı oldu; bu da Irak ile İran arasındaki ilişkilerin genişlediği konusunda iyimser bir durum.” ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, bugün Irak’ın başkenti Bağdat’a ziyaret gerçekleştirdi.

Ahmediyan’ın ziyaretine ilişkin Nasır Kenani, “Ziyaret, iki ülke arasındaki ortak koordinasyonun bir parçası olup, görüşmelerde terörle mücadele, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik güvenlik alanında iş birliği üzerinde durulacak.” dedi.