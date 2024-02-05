Muna Kahveci: Yasal olarak Federal Mahkeme kotayı değiştiremez

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Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, Irak Yüksek Federal Mahkemesinin, bileşenlere ilişkin davayı, Kürdistan Parlamento seçimlerini önlemek amacıyla 7’inci kez ertelediğini söyledi.

Kurdistan24’te yayınlanan programa konuk olan Muna Kahveci, bileşenlere ayrılan kota sandalyesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kota konusuna ilişkin Federal Mahkemeye şikayet sunulmadan önce Türkmenlere danışılması gerektiğini savunan Kahveci, şuanda uygulanan yasaların kaldırılıp 1992 yılındaki yasalara dönüldüğü takdirde Türkmenlerin 1992’de kota olmaması nedeniyle mağdur olacağını belirtti.

Bu müdahalenin Türkmen toplumunu “zayıflatmayı” amaçladığını kaydeden Kahveci, “Türkmenler hiçbir zaman Kürdistan Bölgesi için tehdit unsuru olmamıştır. Tam tersine Kürdistan Bölgesi'nin istikrara kavuşmasında büyük rol oynamışlardır.” diye konuştu.

Mahkemenin şikayeti 7’inci kez ertelediğini ve bir türlü karara bağlamadığını dile getiren Muna Kahveci, “Yasal olarak Federal Mahkeme şikayeti yalnızca reddedebilir veya onaylayabilir, onaylarsa eski yasaya geri dönülecek, ancak kotayı değiştirip iller arasında paylaştıramaz.” ifadesini kullandı.

Irak Yüksek Seçim Komisyonunun görev süresinin 7 Temmuz 2024’te dolacağına değinen Kahveci, Federal Mahkemenin, bileşenlere ilişkin davayı, Kürdistan Parlamento seçimlerini önlemek amacıyla 7’inci kez ertelediğini dile getirdi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında dün gerçekleştirilen toplantıya da değinen Kahveci, “Kürdistan halkı açısından umut vericiydi, biz bu toplantıyı seçim yapılması için destekliyoruz ertelenmesi için değil.” dedi.

Tüm siyasi partilerin Türkmen Reform Partisi'ni ziyaret ederek tutumlarını ve desteklerini dile getirdiğini söyleyen Kahveci, KDP dışında hiçbir siyasi partinin öne çıkmadığını aktardı.