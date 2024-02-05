Sağlık

İranlı hekimlerin yurt dışına göçü arttı

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İran İran hekimler Göç

HABER MERKEZİ

İranlı hekim ve hemşirelerin ekonomik ve mali kriz nedeniyle yurt dışına göçü, son 5 yılda yüzde 200 arttı.

Etemad gazetesinde yer alan habere göre bu yıl 2018'e kıyasla İran Tabipler Birliği tarafından uzmanlara, yüksek lisans derecelerine, eczacılara ve hemşirelere verilen sertifikaların sayısı sekiz katına çıktı.

İranlı hekim ve hemşirelerin göçünün son 5 yılda yüzde 200 arttığı belirtilen haberde, söz konusu göçün temel nedenlerinin ekonomik, politik ve sosyal sorunlar olduğu aktarıldı.

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