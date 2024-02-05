Politika

Peşmerge Bakanlığı ile Pentagon arasındaki mutabakat zaptının uygulaması görüşüldü

author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürdistan Bölgesi ABD Peşmerge Güçleri Pentagon

HABER MERKEZİ

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr ve ABD Başkonsolosluğu Koordinasyon Ofisi Başkanı Albay Michael Gacheru, Peşmerge Bakanlığı ile Pentagon arasındaki mutabakat zaptının uygulamasını görüştü.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Uzeyr, bugün (5 Şubat 2024) Peşmerge Bakanlığında ABD Başkonsolosluğu Koordinasyon Ofisi Başkanı Gacheru’yu kabul etti.

Bakanlığın Peşmerge birliklerinin yeniden düzenlenmesi sürecindeki son çalışmaları ele alındığı görüşmede, sürecin gidişatı ve Peşmerge güçlerinin geleceği değerlendirildi.

Ayrıca Peşmerge Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasındaki mutabakat zaptının uygulama aşamaları ele alındığı görüşmede, taraflar mutabakatın gündem maddelerinin uygulanması konusunda hemfikirdi.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr, Peşmerge Bakanlığının reform sürecine bağlı olduğunu ve süreci tamamlamaya devam edeceğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla 21 Eylül 2022’te Pentagon ile Peşmerge Bakanlığı arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Mutabakat zaptına imzaları ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail atmıştı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından mutabakat zaptının imzalanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, iki bakanlık arasında ilk mutabakat zaptının 2016 yılında imzalandığı bildirilmişti.

ABD Başkonsolosluğu Koordinasyon Ofisi Başkanı Albay Michael Gacheru ile Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr görüşmesi
Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv