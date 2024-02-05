Peşmerge Bakanlığı ile Pentagon arasındaki mutabakat zaptının uygulaması görüşüldü

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Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr ve ABD Başkonsolosluğu Koordinasyon Ofisi Başkanı Albay Michael Gacheru, Peşmerge Bakanlığı ile Pentagon arasındaki mutabakat zaptının uygulamasını görüştü.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Uzeyr, bugün (5 Şubat 2024) Peşmerge Bakanlığında ABD Başkonsolosluğu Koordinasyon Ofisi Başkanı Gacheru’yu kabul etti.

Bakanlığın Peşmerge birliklerinin yeniden düzenlenmesi sürecindeki son çalışmaları ele alındığı görüşmede, sürecin gidişatı ve Peşmerge güçlerinin geleceği değerlendirildi.

Ayrıca Peşmerge Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasındaki mutabakat zaptının uygulama aşamaları ele alındığı görüşmede, taraflar mutabakatın gündem maddelerinin uygulanması konusunda hemfikirdi.

Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr, Peşmerge Bakanlığının reform sürecine bağlı olduğunu ve süreci tamamlamaya devam edeceğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla 21 Eylül 2022’te Pentagon ile Peşmerge Bakanlığı arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Mutabakat zaptına imzaları ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ve Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail atmıştı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından mutabakat zaptının imzalanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, iki bakanlık arasında ilk mutabakat zaptının 2016 yılında imzalandığı bildirilmişti.