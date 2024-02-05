Irak'ta seçimlerin ardından bazı illerin yeni valileri belli oldu

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Irak’ta 18 Aralık 2023'de yapılan yerel seçimlerin ardından bazı illerde yeni valiler ile il meclisi seçimleri belli oldu.

Yerel seçimlerin üzerinden bir buçuk ay sonra bugün yapılan meclis toplantıları neticesinde Kerbela, Wasıt, Necef ve Salahaddin illerinde yeni valiler seçildi.

- Ninova

Ninova İl Meclisi, oy çokluğuyla Abdülkadir Dexil’i vali olarak seçerken, Ahmed Hasud’u il meclisi başkanına, Muhammed Abdullah Cuburi’yi de başkan yardımcılığına seçti.

- Basra

Basra'da bugün yapılan ilk il meclisi toplantısında oy çokluğuyla geçen dönem de valilik yapan Esad idani vali, Xelef Bedran il meclis başkanı olarak seçildi.

- Necef

Necef İl Meclisi, Şii siyasi ve dini liderlerden Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar Hekim'e bağlı Yusuf Gennavi'yi vali olarak seçti. Necef Valisi Birinci Yardımcılığına Şii milis güçlerden Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı İmad Cezayiri, Necef Valisi İkinci Yardımcılığına ise İran'a yakın Şii Yüksek İslami Konseyi üyesi Karrar Mahbube seçildi.

Necef İl Meclis Başkanı ise Maliki'nin lideri olduğu Kanun Devleti Koalisyonu üyesi Hüseyin İsavi oldu.

- Kerbela

Kerbela İl Meclisi, geçen dönem de valilik yapan Nusayyif Casim el-Hitabi ile yola devam etme kararı alırken, vali yardımcılığına Ali Meyali'yi, il meclisi başkanlığına Kasım Yesari, başkan yardımcılığına da Muhaffuz Temimi'yi seçti.

- Anbar

Anbar'da il meclisi üyeleri bugün yemin ederek göreve başladı, yeni meclis başkanlığına eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Takaddüm Partisi üyesi Ömer Mişan Debbus, başkan yardımcılığına da Ekrem Xemis seçildi.

Muhammed Nuri ise vali olarak seçildi.

- Wasıt

Wasıt ilinde vali yardımcılığına Gazanfer el-Batix, valilik görevine de Muhammed Meyyahi yeniden seçildi. Bağımsız Şii siyasetçi Meyyahi'nin başını çektiği seçim listesi Vasıt'taki yerel seçimlerde en yüksek oyu almıştı.

İl meclis başkanlığına Ali Seleimun, başkan yardımcılığına ise Wennes Şemeri seçildi.

- Salahaddin

Salahaddin ilinde, önceki dönemlerde de bu görevi yürüten Ahmed el-Cuburi vali, Eymen Şukr Muhammed ise vali yardımcısı olarak seçildi. İl meclisi başkanlığına Adil Abdüsselam, başkan yardımcılığına da Muhammed Hasan atandı.

Irak il meclisi seçimleri 18 Aralık 2023’te Kürdistani bölgeler dahil ülke genelinde gerçekleştirildi. Sabah saat 8.00’de başlayan seçimler akşam 18.00’de sona erdi. Söz konusu seçimler Kerkük’te 2005’in ardından yapılan ilk il meclisi seçimi oldu.

19 Aralık 2023’te il meclisi özel ve genel seçimlerinde katılım oranının %41, en yüksek katılım oranının %66 ile Kerkük'te, en düşük katılım oranının da %21 ile Bağdat/Rassafa'da gerçekleştiği duyuruldu.