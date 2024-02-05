Genel

İspanya’dan, UNRWA'ya 3,5 milyon euroluk acil destek

author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Gazze Şeridi İspanya UNRWA destek

HABER MERKEZİ

İspanya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) kısa vadede 3,5 milyon euroluk finansman sağlayacağını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, mecliste yaptığı konuşmada, UNRWA'nın İspanya için vazgeçilmez bir kuruluş olduğuna vurgu yaptı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile geçen hafta görüştüğünü ve söz konusu finansman sağlanacağına ilişkin bilgi verdiğini aktaran Albares, UNRWA'nın Gazze’de fon eksikliğinden dolayı aktivitelerinin birkaç hafta içinde durdurulmasınin riski bulunduğunu söyledi.

Albares, İspanya meclisindeki diğer siyasi partilere UNRWA'yı desteklemeleri çağrısında da bulunarak, 6 milyon kadar Filistinli mülteciye yardım eden UNRWA'nın desteklenmesinin halihazırda büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv