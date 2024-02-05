İspanya’dan, UNRWA'ya 3,5 milyon euroluk acil destek

HABER MERKEZİ

İspanya, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) kısa vadede 3,5 milyon euroluk finansman sağlayacağını duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, mecliste yaptığı konuşmada, UNRWA'nın İspanya için vazgeçilmez bir kuruluş olduğuna vurgu yaptı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile geçen hafta görüştüğünü ve söz konusu finansman sağlanacağına ilişkin bilgi verdiğini aktaran Albares, UNRWA'nın Gazze’de fon eksikliğinden dolayı aktivitelerinin birkaç hafta içinde durdurulmasınin riski bulunduğunu söyledi.

Albares, İspanya meclisindeki diğer siyasi partilere UNRWA'yı desteklemeleri çağrısında da bulunarak, 6 milyon kadar Filistinli mülteciye yardım eden UNRWA'nın desteklenmesinin halihazırda büyük önem arz ettiğini vurguladı.