Sağlık

Şırnak İl Sağlık Müdürü kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

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Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Altın
Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Altın
kürdistan Şırnak İl Sağlık Müdürü Fahrettin Koca

HABER MERKEZİ

Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. Suat Altın, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Altın, akşam üzeri kaldığı otelde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yalamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Koca, Altın’a Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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