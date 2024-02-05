Sağlık

İngiltere Kralı III. Charles’a kanser teşhisi konuldu

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İngiltere Kralı III. Charles
İngiltere Kralı III. Charles
avrupa Buckingham Sarayı III Charles kanser teşhisi İngiltere

HABER MERKEZİ

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles’a kanser teşhisi konulduğunu açıkladı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, 75 yaşındaki Kral Charles'a bir tür kanser teşhisi konulduğu duyuruldu.

Kral Charles'ın tedavisi konusunda tamamen olumlu olduğunu ve mümkün olan en kısa sürede tam kamu görevine dönmeyi dört gözle beklediği ifade edilen açıklamada, kanserin türü, evresi ya da prognozu hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Kral Charles, 26 Ocak’ta İngiltere’nin başkenti Londra’daki The London Clinic adlı özel hastanede prostat büyümesi için düzeltici bir prosedür geçirmiş, 3 gün sonra hastaneden taburcu edilmişti.

Kral Charles, 8 Eylül 2022'de annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçmişti.

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