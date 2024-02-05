Bağdat’ın yeni valisi ve il meclisi başkanı belli oldu

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Abdulmuttalib el-Alevi Bağdat Valiliğine, Ammar el-Kaysi İl Meclisi Başkanlığına, Muhammed Casim Hamud Başkan Yardımcılığına seçildi.

Bağdat İl Meclisinde bugün (5 Şubat 2024) yerel saatle 8:00’de düzenlenen oturumda 52 oy ile valilik görevine Abdulmuttalib el-Alevi seçildi.

39 oy ile Bağdat İl Meclisi Başkanlığına Azim Koalisyonu (Sünni) üyesi Ammar el-Kaysi getirilirken, Muhammed Casim Hamud Başkan Yardımcılığına seçildi.

Irak il meclisi seçimleri 18 Aralık 2023’te Kürdistani bölgeler dahil ülke genelinde gerçekleştirildi. Sabah saat 8.00’de başlayan seçimler akşam 18.00’de sona erdi. Söz konusu seçimler Kerkük’te 2005’in ardından yapılan ilk il meclisi seçimi oldu.

19 Aralık 2023’te il meclisi özel ve genel seçimlerinde katılım oranının %41, en yüksek katılım oranının %66 ile Kerkük'te, en düşük katılım oranının da %21 ile Bağdat/Rassafa'da gerçekleştiği duyuruldu.