Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Gazze’ye insani yardımı artırmaya yönelik çabaları görüştü.

Bakan Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bin Selman ile bir araya geldi.

Blinken yaptığı açıklamada, Prens Selman ile Gazze Şeridi’ne insani yardımı artırma ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yönelik çabaları ele aldıklarını belirterek, “Çatışmanın daha da yayılmasını önlemek için bölgede diplomasiye devam edeceğiz.” dedi.

Antony Blinken’ın gezisi sırasında, İsrail'in yanı sıra Mısır ayrıca Gazze Şeridi'ni kontrol eden ve Doha'da bir ofisi bulunan Hamas ile kilit arabulucu olan Katar'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Blinken'ın ziyareti, ABD'nin Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı hedeflere ve Yemen'deki Husi mevzilerine misilleme saldırıları düzenlemesinin ardından Orta Doğu'ya yayılan çatışmaların tırmanışıyla birlikte gerçekleşiyor.