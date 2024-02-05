Politika

BMGK Irak’ın son durumunu görüşmek üzere toplanacak

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak BMGK Irak ABD

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak.

Rusya'nın talebi üzerine BMGK, 6 Şubat 2024 Erbil saatiyle 00:00’da ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak.

Rusya, ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını egemenliğin ihlali olarak nitelendirerek, saldırıların Orta Doğu'daki gerilimi artıracağını belirtmişti.

ABD, 2 Şubat'ta Irak ve Suriye'deki İran yanlısı silahlı gruplara karşı misilleme fırtınası başlatarak 85 mevziyi bombalamıştı. Pentagon, bunun "sadece başlangıç" olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Ürdün’de Suriye sınırı yakınındaki Rukban'da Tower 22 adındaki üs, 28 Ocak'ta gece saatlerinde bomba yüklü drone saldırısıyla hedef alınmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiği, 34 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv