BMGK Irak’ın son durumunu görüşmek üzere toplanacak

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak.

Rusya'nın talebi üzerine BMGK, 6 Şubat 2024 Erbil saatiyle 00:00’da ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanacak.

Rusya, ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını egemenliğin ihlali olarak nitelendirerek, saldırıların Orta Doğu'daki gerilimi artıracağını belirtmişti.

ABD, 2 Şubat'ta Irak ve Suriye'deki İran yanlısı silahlı gruplara karşı misilleme fırtınası başlatarak 85 mevziyi bombalamıştı. Pentagon, bunun "sadece başlangıç" olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Ürdün’de Suriye sınırı yakınındaki Rukban'da Tower 22 adındaki üs, 28 Ocak'ta gece saatlerinde bomba yüklü drone saldırısıyla hedef alınmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, 3 ABD askerinin yaşamını yitirdiği, 34 askerin de yaralandığı bildirilmişti.