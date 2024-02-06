Asrın felaketinin 1. yılında Hatay'da protestolu anma

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Hatay’da asrın felaketinin 1’inci yılında hayatını kaybedenler Yunus Emre Parkı’nda ve Köprübaşı mevkiinde anıldı.

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Hayda düzenlenen anmalarda, sık sık; “unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” sloganları yükseldi.

Köprübaşı’ndaki anma törenine; Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı.

Yunus Emre Parkı’ndaki anma töreninde ise farklı siyasi partilerin yöneticileri ve milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşları yer aldı.

Depremin meydana geldiği saat 04.17’de yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Bölge halkı, “Sesimi duyan var mı?” diye seslendi. Her iki anmada da sık sık, “unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok” sloganları atıldı.

Anma görüntüleri ve sloganlar, Umut-Sen ve farklı pek çok sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre CHP'de 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 6 Şubat depremleri olduğunda da koltukta olan Lütfü Savaş alanda büyük bir protesto ile karşılandı. Depremzedeler Savaş'ı yuhalarken "İstifa" sloganları da attı.

Anma görüntüleri ve sloganlar, Umut-Sen ve farklı pek çok sosyal medya hesabında paylaşıldı.