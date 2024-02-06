HÜDA PAR kurucularından Vural hayatını kaybetti

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Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) kurucularından Mehmet Emin Vural, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Emin Vural, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

HÜDA PAR’ın X hesabından dün yapılan açıklamada Vural’ın hayatını kaybettiği belirtilirken, “Bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan parti kurucularımızdan Sayın Mehmet Emin Vural başkanımız, tedavi gördüğü hastanede dar-ı bekaya irtihal etti.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamayla, Vural’ın yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

Vural, HÜDA PAR'ın Kurucu üyesi, Genel Başkan Yardımcılığı, GİK ve İstişare Kurulu üyeliği yapmıştı.

“İnna lillah ve inna ileyhi raciun!”



Bir dönem Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan parti kurucularımızdan Sayın Mehmet Emin Vural başkanımız, tedavi gördüğü hastanede dar-ı bekaya irtihal etti.



Mehmet Emin başkanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı… pic.twitter.com/Me5rUdvyBN — HÜDA PAR (@HurDavaPartisi) February 5, 2024

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Mehmet Emin Vural'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

Yapıcıoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.

Partimizin Kurucular Kurulu üyesi, gençlik yıllarından tanıyanların tanımıyla "Cesaret Öğretmeni" kıymetli ağabeyimiz Mehmet Emin Vural Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Fikirleri, samimiyet, cesaret ve gayretiyle davamıza önemli katkılarda bulunan, bir dönem Genel Başkan Yardımcısı olarak hizmet eden Mehmet Emin Vural ağabeyimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Camiamızın başı sağolsun.

Mekânı Cennet, makamı âli olsun."