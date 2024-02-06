ABD, Irak ve İran’ın BMGK temsilcilerinden açıklama

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere gerçekleştirdiği toplantı Erbil saatiyle 00:00’da başladı.

ABD güçleri, Irak ve Suriye’de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü ve İran destekli Şii milis güçlerine ait 85 noktayı, 125 hassas füzeyle bombalamıştı. Pentagon, bunun "sadece başlangıç" olduğu açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Ürdün’de Suriye sınırı yakınındaki Rukban'da Tower 22 adındaki üs, 28 Ocak'ta gece saatlerinde insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmıştı.

-“ABD'nin saldırılara verdiği yanıt uluslararası hukuka uygundu”

ABD'nin BM Güvenlik Konseyi Temsilcisi Robert Wood, toplantıda yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye’de silahlı gruplara karşı düzenlenen saldırıların gerekli olduğunu savundu.

ABD'nin saldırılara yanıtının uluslararası hukuka uygun olduğunu belirten Wood, saldırılarda istihbarat karargahlarını ve silah depolarının hedef alındığını kaydetti.

Ülkesinin bölgede gerilimi artırmak istemediğini ifade eden Wood, İran'ı ABD'ye yönelik bazı saldırılarda iş birliği yapmakla suçladı.

-“Ülkemizin uluslararası çatışmaların parçası olmasına izin vermeyeceğiz”

Irak’ın BMGK Temsilcisi Abbas Kazım ise ABD’nin saldırısını reddederek, Irak’ın uluslararası çatışmalara karışmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

İran saldırılarına değinmeden ABD saldırılarını kınayan Kazım, Irak’ın ülkelerle ilişkilerini dengeleyerek bölgede istikrar kaynağı olmaya çalıştığını kaydetti.

Abbas Kazım, “Irak'ın farklı bölgelerine yönelik saldırıları reddediyor ve ABD saldırılarını kınıyoruz.” dedi.

-“ABD'nin Irak ve Suriye'deki saldırılarını kınıyoruz”

İran’ın BMGK Temsilcisi Amir Saeid İravani de “ABD'nin Irak ve Suriye'deki saldırılarını kınıyoruz; ABD'nin askeri eylemleri haksızdır ve BM Güvenlik Konseyi kararını tamamen ihlal etmektedir.” diye konuştu.

İran’ın, ABD ve İngiltere’nin Yemen’i hedef alan ortak saldırılarını kınadığını söyleyen İravani, saldırıların tamamen uluslararası hukuka aykırı olduğu ve sivillerin hedef alındığı değerlendirmesinde bulundu.

“İngiltere ve ABD, Ortadoğu'da işledikleri suçların sorumluluğunu üstlenmeli.” diyen İravani, ABD, Suriye'yi işgal etmeye ve terör gruplarına yardım etmeye devam ediyor. Suriye'nin mali durumu iyi değil ancak ABD, ülkedeki saldırgan ve yasa dışı eylemlerini durdurmuyor.” ifadelerini kullandı.