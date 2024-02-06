Türkiye Milli Savunma Bakanı Güler Irak’ta

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Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’ta.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a gitti." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler’in Bağdat ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkileri ele alması bekleniyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Ocak’ta Bağdat’a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek, Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Başbakan Muhammed Şiya Sudani ve üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.

Sabah saatlerinde Uluslararası Bağdat Havalimanına ulaşan Yaşar Güler'i, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ve Iraklı yetkililerin karşıladığı görülüyor.