Politika

Fransa: Kürdistan Bölgesi'nde istikrarın sağlanması konusunda kararlıyız

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kürdistan BMGK Fransa ABD Irak Suriye saldırı Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ 

Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Temsilcisi Nicolas de Riviere, ülkesinin İran Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik saldırılarından endişe duyduğunu belirtti.

BMGK, ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere gerçekleştirdiği toplantı Erbil saatiyle 00:00’da başladı.

Toplantıda açıklamada bulunan Fransa’nın temsilcisi Nicolas de Riviere, ülkesinin Orta Doğu'daki durumdan derin kaygı duyduğunu ve terör saldırılarına karşı mücadelede ABD'nin ortağı ve destekçisi olduğunu söyledi.

Fransa’nın terörle mücadelede Iraklı yetkilileri desteklediğini de dile getiren Riviere, Irak ile Kürdistan Bölgesi'nde istikrar, barış ve güvenliğin sağlanması konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan saldırılara da değinen Riviere, “Kürdistan Bölgesi'nde Peşmerge güçlerine yönelik saldırıları kınıyoruz. Fransa ayrıca Devrim Muhafızlarının Erbil'e yönelik Irak'ın egemenliğini ihlal eden saldırılarından, gerilimin artmasından ve sivillerin öldürülmesinden de kaygılı.” diye konuştu.

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