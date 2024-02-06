Politika

DEM Parti Gençlik Meclisi üyesine gözaltı

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DEM Parti
DEM Parti
türkiye DEM Parti Kemal Çakmak

HABER MERKEZİ

Bozova'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Gençlik Meclisi Üyesi Kemal Çakmak, "örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Urfa'nın Bozova ilçesinde yapılan ev baskınında DEM Parti Urfa Gençlik Meclisi Üyesi Çakmak gözaltına alındı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen Çakmak'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar ile "örgüt propagandası" yaptığı iddia edildi.

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