Bakan Hüseyin ile Hollandalı mevkidaşı Irak'ı hedef alan saldırıları görüştü

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot, ABD ile İran’ın Irak’a düzenlediği saldırıları görüştü.

Hollanda Dışişleri Bakanı Slot, bugün resmi ziyaret kapsamında gittiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta mevkidaşı Fuad Hüseyin tarafından karşılandı. İki mevkidaş, karşılamanın ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Irak ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin 1929 yılına dayandığını belirten Fuad Hüseyin, ABD ile İran’ın Irak’a düzenlediği saldırıları ele aldıklarını bildirerek, “Bu ihlallere karşı net bir duruş sergileyen Hollanda Hükümetine teşekkür ettik.” dedi.

Birçok Hollandalı şirketin Irak’ta faaliyet gösterdiklerini kaydeden Bakan Hüseyin, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesini masaya yatırdıklarını kaydetti.

Iraklı Bakan Hüseyin, “Bağdat ile Amsterdam arasındaki güvenlik ve askeri ilişkileri ele aldık. Hollanda, DAİŞ’e karşı kurulan uluslararası koalisyonun bir parçası olarak DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasında ve Irak'a yardım edilmesinde etkili bir rol oynadı.” diye konuştu.

Hem Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması hem de bölgedeki çatışmaların durdurulması konusunda mutabakata vardıklarını aktaran Bakan Hüseyin, yakın gelecekte Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Hollanda’ya ziyarette bulunacağını bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Bruins Slot ise "İran'ın Erbil'e düzenlediği ve Hollandalı bir çocuğun öldürüldüğü saldırıdan endişe duyuyoruz, bu yüzden bugün buradayız." ifadesini kullandı.

Ülkesinde yaklaşık 60 bin Iraklının bulunduğuna değinen Bruins Slot, bunun iki taraf arasında ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilerin oluşmasına yol açtığını kaydetti.

"Irak'ta barış ve istikrarı desteklemeye devam ediyoruz. NATO üyesi olarak bölgesel güvenliği destekleyecek çalışmalara ihtiyacımız var." diyen Bruins Slot, “Irak ve Suriye'de koalisyona yönelik saldırılar ile Hollandalı bir çocuk da dahil çok sayıda kişi hayatını kaybettiği İran'ın Erbil'e düzenlediği saldırıyı ele aldık.” açıklamasında bulundu.