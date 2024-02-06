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Gazze'de can kaybı 27 bin 585'e yükseldi

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ortadoğu Gazze İsrail

HABER MERKEZİ 

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 27 bin 585'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 123 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 12 katliam gerçekleştirildiği ve söz konusu saldırılarda 107 kişinin öldürüldüğü, 143 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'de, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 585'e, yaralı sayısının da 66 bin 978'e yükseldiği aktarıldı.

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