Politika

Başkan ​​Barzani, İngiltere'nin yeni Başkonsolosu Goldman'ı kabul etti

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Başkan ​​Barzani, İngiltere'nin yeni Başkonsolosu Goldman'ı kabul etti
Başkan ​​Barzani, İngiltere'nin yeni Başkonsolosu Goldman'ı kabul etti
kürdistan Mesrur Barzani James Goldman İngiltere Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İngiltere’nin yeni Başkonsolosu James Goldman ile Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Mesrur Barzani, bugün (6 Şubat 2024) İngiltere'nin yeni Başkonsolosu Goldman'ı kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Mesrur Barzani, göreve yeni başlamasından dolayı Goldman’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar dileyerek, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için Kürdistan Bölgesi Hükümetinin desteğini yineledi.” ifadeleri kullanıldı.

Başkan ​​Barzani, İngiltere'nin yeni Başkonsolosu Goldman'ı kabul etti

İngiltere Başkonsolosu Goldman ise Kürdistan Bölgesi Hükümetine iş birliği ve koordinasyonundan dolayı teşekkür ederek, ülkesinin ikili ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Başkan ​​Barzani, İngiltere'nin yeni Başkonsolosu Goldman'ı kabul etti

Görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile Kürdistan Bölgesi'nin anayasal haklarının sağlanması ve korunmasının önemi de ele alındı.

Başkan ​​Barzani, İngiltere'nin yeni Başkonsolosu Goldman'ı kabul etti
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